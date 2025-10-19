Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unfassbaren 7:0 (6:0) fegte das Team des SV 51 Langenapel den 1. FC Lok Stendal II am Sonntag vom Platz.

Salzwedel/MTU. 7:0 (6:0) in Langenapel: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Sascha Göpfert, der SV 51 Langenapel, am Sonntag im Tor der Gäste aus Stendal untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Paul Lemme (Gardelegen) zwei Gelbe Karten an die Gäste (10., 18.). In Minute 19 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Jan-Hendrik Bromann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Salzwedeler legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Bromann der Torschütze (28.).

Doppelpack von Jan-Hendrik Bromann bringt SV 51 Langenapel 2:0 in Führung – Minute 28

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Dennis Vierke traf in Minute 33, Clovis Vercruise Kamga Kamno in Minute 38, Bromann in Minute 42 und Marcel Peters in Minute 44. Spielstand 6:0 für den SV 51 Langenapel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Kamga Kamno den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 festigte (48.). Damit war der Triumph der Salzwedeler entschieden. Der SV 51 Langenapel sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – 1. FC Lok Stendal II

SV 51 Langenapel: Schmidt – Stolz, Schulz, Bromann (68. Atah), Roloff (62. Hahn), Meyer, Vierke (62. Glaetzer), Beneke (74. Pokorny), Kamga Kamno (74. Schwerin), Afanasew, Peters

1. FC Lok Stendal II: Schumann – Mohamed, Handge, Schreiber, Handge, Kovalov, Dimonenko, Merso Rasho, Korbani, Friedebold, Bordizhenko

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Bromann (19.), 2:0 Jan-Hendrik Bromann (28.), 3:0 Dennis Vierke (33.), 4:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (38.), 5:0 Jan-Hendrik Bromann (42.), 6:0 Marcel Peters (44.), 7:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (48.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Ole Täubel; Zuschauer: 106