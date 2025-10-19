Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der SSV 80 Gardelegen II vor 48 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Viktoria Uenglingen freuen.

Gardelegen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 48 Besuchern auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 geboten. Die Gardeleger waren den Gästen aus Uenglingen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gardeleger (45.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von André Stolle, als Norman Lübke für Gardelegen traf und in Spielminute 79 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Minute 90+5: SSV 80 Gardelegen II mit 2:0 Vorsprung

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SSV 80 Gardelegen II steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Viktoria Uenglingen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Enrico Ahrendt.

Am Ende des Duells sollte es dem SSV 80 Gardelegen II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Joel Härting den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+5). Damit war der Triumph der Gardeleger gesichert. Die Gardeleger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Viktoria Uenglingen

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Kuthe, Zausch, Kurpiers, Köhler (39. Giesecke), Härting, Bergener (81. Majewski), Lenz, Osmers, Lübke (90. Reiner), Wulfänger

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Ahrendt, Ahrendt, Paulsen, Müller-Bollenhagen (83. Hunnius), Bierstedt, Arndt, Pfeiffer, Jandt, Hunnius, Hunnius

Tore: 1:0 Norman Lübke (79.), 2:0 Joel Härting (90.+5); Zuschauer: 48