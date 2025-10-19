Der SSV 80 Gardelegen II errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 48 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Viktoria Uenglingen.

Gardelegen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 48 Besuchern auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 geboten. Die Gardeleger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Uenglingen durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gardeleger (45.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Norman Lübke (SSV 80 Gardelegen II) netzte dann spät in Spielminute 79 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

SSV 80 Gardelegen II baut Vorsprung auf 2:0 aus – 95. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Viktoria Uenglingen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Enrico Ahrendt.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Joel Härting, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (90.+5). Der SSV 80 Gardelegen II sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Viktoria Uenglingen

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Härting, Zausch, Osmers, Kuthe, Lübke (90. Reiner), Lenz, Wulfänger, Bergener (81. Majewski), Kurpiers, Köhler (39. Giesecke)

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Pfeiffer, Müller-Bollenhagen (83. Hunnius), Arndt, Bierstedt, Paulsen, Jandt, Ahrendt, Hunnius, Ahrendt, Hunnius

Tore: 1:0 Norman Lübke (79.), 2:0 Joel Härting (90.+5); Zuschauer: 48