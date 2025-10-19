Kein Punktgewinn für SV 1890 Westerhausen: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 2:3 (0:1) einen Misserfolg gegen den Haldensleber SC einstecken.

Die Westerhausener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Spielminute 19 von Hannes Lehmann ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Haldenslebern eine unverhoffte Führung ein. Die Haldensleber legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Lenny Joshua Boege der Torschütze (66.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Joao Victor Gomes Paranagua/Westerhausen (72.), gefolgt von Marius Wille (Haldensleber SC) in Minute 79. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Justin Masur (Westerhausen) den Ball über die Linie bringen (88.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV 1890 Westerhausen rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – Haldensleber SC

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Masaka, Brahmann (46. Kale), H. Lehmann (82. Assis Da Silva Parreira), Dantas Caldas, Ribeiro De Oliveira, Demirovic (46. Gönülcan), M. Lehmann, Masur, Miranda Conceicao, Gomes Paranagua

Haldensleber SC: Switala – Hebekerl (40. Sengewald), Thieke (82. Hevekerl), Hartmann, Grabenberg (71. Wille), Mäde, Boege, Hüttl, Bögelsack (46. Al Samour), Schunaew, Krüger (53. Ebel)

Tore: 0:1 Hannes Lehmann (19.), 0:2 Lenny Joshua Boege (66.), 1:2 Joao Victor Gomes Paranagua (72.), 1:3 Marius Wille (79.), 2:3 Justin Masur (88.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Alrik Luther, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 145