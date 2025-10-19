Der Rossauer SV sicherte sich am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 3:2 (2:2)-Erfolg gegen den TSV Brettin/Roßdorf I.

Rossauer SV sichert sich knappen Sieg gegen TSV Brettin/Roßdorf I mit 3:2

Rossau/MTU. Am Sonntag haben sich der Rossauer SV und der TSV Brettin/Roßdorf I ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:2).

Gianni Schmahl (TSV Brettin/Roßdorf I) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Moritz Noack (29.).

Rossauer SV Kopf an Kopf mit TSV Brettin/Roßdorf I – 1:1 in Minute 29

Tor Nummer drei schoss Tim Ole Nowack für Rossau (32.). Es blieb spannend. Jeremy Feuerherdt (Brettin/Roßdorf) traf in Minute 37. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Stefan Wallmann, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Rossauer zu entscheiden (75.). Die Rossauer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – TSV Brettin/Roßdorf I

Rossauer SV: Benecke – Wallmann, Baik, Brünicke, Rieger, Wilhelm (87. Schmitz), Elling, Hannemann (46. Grimm), Nowack, Noack (90. Kalkofen), Ziems

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Feuerherdt, Dauter (79. Gronwald), Lindemann (61. Zander), Kniesche, Feuerherdt (70. Matthäus), Lindemann, Müller, Schmahl, Tepper, Papke (76. Rähse)

Tore: 0:1 Gianni Schmahl (25.), 1:1 Moritz Noack (29.), 2:1 Tim Ole Nowack (32.), 2:2 Jeremy Feuerherdt (37.), 3:2 Stefan Wallmann (75.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marc Jensen, Marko Roßnick; Zuschauer: 178