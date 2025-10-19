Fußball-Landesklasse 1: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SV 51 Langenapel vor 106 Zuschauern gegen den 1. FC Lok Stendal II mit einem überragenden 7:0 (6:0) durch.

Salzwedel/MTU. Die Salzwedeler haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Stendal überlegene sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Paul Lemme (Gardelegen) zwei Gelbe Karten an die Gäste (10., 18.). Nach gerade einmal 19 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Jan-Hendrik Bromann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Erneut setzte Bromann den Ball ins Netz (28.).

Doppelpack von Jan-Hendrik Bromann bringt SV 51 Langenapel 2:0 in Führung – Minute 28

Der Siegeszug der Salzwedeler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sascha Göpfert im gegnerischen Tor. Dennis Vierke traf in Minute 33, Clovis Vercruise Kamga Kamno in Minute 38, Bromann in Minute 42 und Marcel Peters in Minute 44. Spielstand 6:0 für den SV 51 Langenapel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Bereits vier Minuten später konnte Kamga Kamno (Langenapel) den Ball erneut über die Linie bringen (48.). Mit 7:0 verließen die Salzwedeler den Platz als Sieger. Der SV 51 Langenapel hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – 1. FC Lok Stendal II

SV 51 Langenapel: Schmidt – Meyer, Schulz, Roloff (62. Hahn), Afanasew, Peters, Beneke (74. Pokorny), Bromann (68. Atah), Kamga Kamno (74. Schwerin), Stolz, Vierke (62. Glaetzer)

1. FC Lok Stendal II: Schumann – Bordizhenko, Friedebold, Handge, Kovalov, Korbani, Merso Rasho, Schreiber, Mohamed, Dimonenko, Handge

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Bromann (19.), 2:0 Jan-Hendrik Bromann (28.), 3:0 Dennis Vierke (33.), 4:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (38.), 5:0 Jan-Hendrik Bromann (42.), 6:0 Marcel Peters (44.), 7:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (48.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Ole Täubel; Zuschauer: 106