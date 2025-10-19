Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem Rossauer SV ein 3:2 (2:2)-Triumph über den TSV Brettin/Roßdorf I.

Rossau/MTU. Am Sonntag haben sich der Rossauer SV und der TSV Brettin/Roßdorf I ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:2).

Gianni Schmahl (TSV Brettin/Roßdorf I) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Moritz Noack (29.).

29. Minute Rossauer SV auf Augenhöhe mit TSV Brettin/Roßdorf I – 1:1

Tor Nummer drei schoss Tim Ole Nowack für Rossau (32.). Es blieb spannend. Jeremy Feuerherdt (Brettin/Roßdorf) traf in Minute 37. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Stefan Wallmann, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Rossauer Mannschaft den Sieg zu verschaffen (75.). Die Rossauer sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – TSV Brettin/Roßdorf I

Rossauer SV: Benecke – Wallmann, Hannemann (46. Grimm), Elling, Rieger, Wilhelm (87. Schmitz), Ziems, Brünicke, Nowack, Noack (90. Kalkofen), Baik

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Schmahl, Müller, Papke (76. Rähse), Feuerherdt (70. Matthäus), Kniesche, Lindemann, Dauter (79. Gronwald), Tepper, Feuerherdt, Lindemann (61. Zander)

Tore: 0:1 Gianni Schmahl (25.), 1:1 Moritz Noack (29.), 2:1 Tim Ole Nowack (32.), 2:2 Jeremy Feuerherdt (37.), 3:2 Stefan Wallmann (75.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marc Jensen, Marko Roßnick; Zuschauer: 178