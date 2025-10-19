Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der SSV 80 Gardelegen II vor 48 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Viktoria Uenglingen freuen.

Gardelegen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 48 Besuchern auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 geboten. Die Gardeleger waren den Gästen aus Uenglingen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Gardeleger (45.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von André Stolle, als Norman Lübke für Gardelegen traf und in Spielminute 79 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

SSV 80 Gardelegen II baut Vorsprung auf 2:0 aus – 95. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Viktoria Uenglingen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Enrico Ahrendt.

In der Nachspielzeit nutzte der SSV 80 Gardelegen II noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Joel Härting (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 2:0 gingen die Gardeleger als Sieger vom Platz. Der SSV 80 Gardelegen II sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Viktoria Uenglingen

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Kurpiers, Härting, Lübke (90. Reiner), Kuthe, Köhler (39. Giesecke), Zausch, Bergener (81. Majewski), Wulfänger, Osmers, Lenz

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Bierstedt, Jandt, Pfeiffer, Ahrendt, Paulsen, Arndt, Ahrendt, Hunnius, Hunnius, Müller-Bollenhagen (83. Hunnius)

Tore: 1:0 Norman Lübke (79.), 2:0 Joel Härting (90.+5); Zuschauer: 48