Der Sportring Mücheln (Flex) erzielte am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 35 Zuschauern einen klaren 7:4 (3:1)-Sieg gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag 7:4 (3:1) getrennt.

Lennert Damian Büttner traf für den Sportring Mücheln e.V. (Flex) in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Anthony Ehret den Ball ins Netz.

Sportring Mücheln (Flex) in Minute 42 2:0 in Führung

Die Müchelner konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Lennert Damian Büttner versenkte den Ball in Minute 43 ein weiteres Mal. Dann kamen die zurückliegenden Hallenser schließlich auch mal zum Zug: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Müchelner aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Taylor Kitze schoss und traf in Spielminute 70. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Ben Louis Schulze schoss und traf in der 75. Minute zum dritten Mal, gefolgt von Ölmez (77.). Gleichstand. Die Müchelner revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Ehret traf in Spielminute 84, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Niklas Richter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Kitze, Büttner, Reinboth, Schiek, Ehret, Senderak, Marggraf (60. Bruckauf), Richter, Heine, Jaskula

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Funke, Redzhebov, Ouedraogo, Schulze, Reso, Löbel, Moussa Diop, Ölmez (88. Haase), Hajrizaj

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35