Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem Rossauer SV ein 3:2 (2:2)-Heimsieg über den TSV Brettin/Roßdorf I.

Rossau/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der Rossauer SV und der TSV Brettin/Roßdorf I am Sonntag 3:2 (2:2) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Gianni Schmahl das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Brettiner konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Moritz Noack der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (29.).

Tor Nummer drei schoss Tim Ole Nowack für Rossau (32.). Es blieb spannend. Jeremy Feuerherdt (Brettin/Roßdorf) traf in Minute 37. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Stefan Wallmann, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Rossauer Team den Sieg zu bescheren (75.). Der Rossauer SV hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – TSV Brettin/Roßdorf I

Rossauer SV: Benecke – Hannemann (46. Grimm), Baik, Nowack, Rieger, Brünicke, Wallmann, Noack (90. Kalkofen), Ziems, Wilhelm (87. Schmitz), Elling

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Schmahl, Lindemann (61. Zander), Kniesche, Müller, Dauter (79. Gronwald), Papke (76. Rähse), Lindemann, Feuerherdt (70. Matthäus), Feuerherdt, Tepper

Tore: 0:1 Gianni Schmahl (25.), 1:1 Moritz Noack (29.), 2:1 Tim Ole Nowack (32.), 2:2 Jeremy Feuerherdt (37.), 3:2 Stefan Wallmann (75.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marc Jensen, Marko Roßnick; Zuschauer: 178