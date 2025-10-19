Fußball-Landesklasse 1: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV 51 Langenapel vor 106 Zuschauern gegen den 1. FC Lok Stendal II mit einem souveränen 7:0 (6:0) durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Paul Lemme (Gardelegen) zwei Gelbe Karten an die Gäste (10., 18.). Das Spiel war bereits gut im Gange, als Jan-Hendrik Bromann für Langenapel traf und in Minute 19 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Salzwedeler legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Bromann der Torschütze (28.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Dennis Vierke traf in Minute 33, Clovis Vercruise Kamga Kamno in Minute 38, Bromann in Minute 42 und Marcel Peters in Minute 44. Spielstand 6:0 für den SV 51 Langenapel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Kamga Kamno den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:0 verfestigte (48.). Damit war der Erfolg der Salzwedeler entschieden. Der SV 51 Langenapel hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – 1. FC Lok Stendal II

SV 51 Langenapel: Schmidt – Peters, Kamga Kamno (74. Schwerin), Afanasew, Roloff (62. Hahn), Bromann (68. Atah), Beneke (74. Pokorny), Vierke (62. Glaetzer), Meyer, Schulz, Stolz

1. FC Lok Stendal II: Schumann – Handge, Schreiber, Dimonenko, Friedebold, Mohamed, Handge, Merso Rasho, Bordizhenko, Kovalov, Korbani

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Bromann (19.), 2:0 Jan-Hendrik Bromann (28.), 3:0 Dennis Vierke (33.), 4:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (38.), 5:0 Jan-Hendrik Bromann (42.), 6:0 Marcel Peters (44.), 7:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (48.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Ole Täubel; Zuschauer: 106