Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnte sich der Sportring Mücheln (Flex) vor 35 Zuschauern über einen soliden 7:4 (3:1)-Sieg gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg freuen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag 7:4 (3:1) getrennt.

In Minute 20 schoss Lennert Damian Büttner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Müchelner legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Anthony Ehret der Torschütze.

Sportring Mücheln (Flex) liegt in Minute 42 2:0 vorn

Dann konnte Mücheln noch einen Erfolg einsacken. Lennert Damian Büttner versenkte den Ball in Spielminute 43 zum zweiten Mal. Die TSG Wörmlitz-Böllberg lag drei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Gefährlich wurde es für die Müchelner nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Taylor Kitze traf in Spielminute 70. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Ben Louis Schulze traf in der 75. Minute zum dritten Mal, gefolgt von Ölmez (77.). Unentschieden. Die Müchelner revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Ehret schoss und traf in Spielminute 84, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Nur eine Spielminute später konnte Niklas Richter (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Ehret, Reinboth, Marggraf (60. Bruckauf), Richter, Kitze, Büttner, Schiek, Jaskula, Heine, Senderak

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Redzhebov, Löbel, Ölmez (88. Haase), Moussa Diop, Reso, Funke, Ouedraogo, Hajrizaj, Schulze

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35