Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen den TSV Brettin/Roßdorf I fuhr der Rossauer SV am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Rossau/MTU. Der Rossauer SV und der TSV Brettin/Roßdorf I haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (2:2).

Es waren schon 25 Minuten des Spiels vergangen, als Gianni Schmahl für Brettin/Roßdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Moritz Noack den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (29.).

Tor Nummer drei schoss Tim Ole Nowack für Rossau (32.). Die Partie blieb spannend. Jeremy Feuerherdt (Brettin/Roßdorf) traf in Minute 37. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Stefan Wallmann, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Rossauer zu entscheiden (75.). Die Rossauer sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – TSV Brettin/Roßdorf I

Rossauer SV: Benecke – Elling, Hannemann (46. Grimm), Ziems, Wallmann, Nowack, Baik, Rieger, Noack (90. Kalkofen), Brünicke, Wilhelm (87. Schmitz)

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Tepper, Müller, Lindemann, Dauter (79. Gronwald), Feuerherdt, Papke (76. Rähse), Schmahl, Kniesche, Feuerherdt (70. Matthäus), Lindemann (61. Zander)

Tore: 0:1 Gianni Schmahl (25.), 1:1 Moritz Noack (29.), 2:1 Tim Ole Nowack (32.), 2:2 Jeremy Feuerherdt (37.), 3:2 Stefan Wallmann (75.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marc Jensen, Marko Roßnick; Zuschauer: 178