Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:18 (0:8) verließ die SG Langendorf/Zorbau (Flex) an diesem Wochenende den SportplatzPl.2. Der 1. FC Zeitz fuhr siegreich nach Hause.

Zorbau/MTU. Auf dem SportplatzPl.2 wurden die Fans der SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Achtzehn Bälle gingen Keeper Louis Mark Pydde durch die Finger. Das Spiel endete 0:18 (0:8).

Lennie Kämpfe (1. FC Zeitz) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philip Mike Rieger den Ball ins Netz (20.).

SG Langendorf/Zorbau (Flex) sieht sich 0:2 im Rückstand – 20. Minute

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Weißenfelser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. 16 Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Kämpfe traf gleich mehrmals – in Minute 23 und 24, Rieger in Minute 26, Medovkin in Minute 29, Lennie Kämpfe dreimal in Minute 32, 43 und 47, Rieger in Minute 54 und Kämpfe in Minute 83. Spielstand 17:0 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Kämpfe den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:18 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Zeitzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Langendorf/Zorbau (Flex) – 1. FC Zeitz

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Pydde – Rödel, Konietzka, Linke, Kanietzka, Rößler, Panser, Vorwerk, (78. Richter), Böttger (32. Sittner)

1. FC Zeitz: Pechmann – Rieger, Michel, Rothe, Kämpfe, Rolke, Medovkin, Schubert (38. Nerea), Müller, Reiche (32. Abdullahi Hassan), Schröter (38. Thäle)

Tore: 0:1 Lennie Kämpfe (18.), 0:2 Philip Mike Rieger (20.), 0:3 Lennie Kämpfe (23.), 0:4 Lennie Kämpfe (24.), 0:5 Philip Mike Rieger (26.), 0:6 Yaroslav Medovkin (29.), 0:7 Lennie Kämpfe (32.), 0:8 Lennie Kämpfe (43.), 0:9 Lennie Kämpfe (47.), 0:10 Philip Mike Rieger (54.), 0:11 Lennie Kämpfe (57.), 0:12 Lennie Kämpfe (60.), 0:13 Lennie Kämpfe (68.), 0:14 Yaroslav Medovkin (73.), 0:15 Lennie Kämpfe (75.), 0:16 Leon Thäle (76.), 0:17 Lennie Kämpfe (83.), 0:18 Lennie Kämpfe (89.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 10