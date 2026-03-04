Nach der Absage von Eva Lys ist das Turnier in Indian Wells für vier weitere Deutsche bereits vorbei. Daniel Altmaier und Tatjana Maria können dabei ihre langen Niederlagenserien nicht stoppen.

Daniel Altmaier ist in diesem Jahr noch ohne Sieg auf der ATP-Tour. (Archivfoto)

Indian Wells - Schlechter Start für die Deutschen beim Tennis-Turnier in Indian Wells: Daniel Altmaier, Tatjana Maria, Jan-Lennard Struff und Ella Seidel sind bereits in der ersten Runde gescheitert. Für Daniel Altmaier geht damit eine lange Negativserie weiter: Der 27-Jährige erlitt im siebten Spiel 2026 die siebte Niederlage. Bei dem Masters-1000-Turnier musste Altmaier gegen den Serben Miomir Kecmanovic beim Stand 3:6 und 0:1 aufgeben.

Auch Tatjana Maria konnte trotz eines fast zweistündigen Kampfes einen unerfreulichen Lauf nicht stoppen: Das 4:6, 6:4, 3:6 gegen die Rumänin Sorana Cirstea war für die 38-Jährige bereits die fünfte Erstrunden-Niederlage bei WTA-Turnieren in Folge. Der 35-jährige Jan-Lennard Struff verlor seine Auftaktpartie gegen den Belgier Zizou Bergs mit 3:6, 4:6. Danach unterlag schließlich auch die 21-jährige Ella Seidel der Russin Anastassija Sacharowa glatt in zwei Sätzen mit 2:6, 2:6.

Eva Lys sagte ab: „Ich bin noch nicht bereit“

Zuvor hatte Eva Lys für das WTA-1000-Turnier bereits wegen ihrer Knieverletzung absagen und damit ihr eigentlich geplantes Comeback verschieben müssen. „Ich wollte wirklich dabei sein, aber ich bin noch nicht bereit. Harte Entscheidung, besonders in letzter Minute, aber Gesundheit steht immer an erster Stelle“, schrieb Lys auf Instagram.

Als letzte Deutsche sind nun nur noch Laura Siegemund und Alexander Zverev im Turnier vertreten.