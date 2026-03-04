Biathlet Sturla Holm Laegreid löst bei den Olympischen Spielen mit einem Seitensprung-Geständnis Trubel aus. Auch wenn der Norweger fünf Medaillen gewann: Die Zeit geht nicht spurlos an ihm vorbei.

Berlin - Im Wirbel um seine Seitensprung-Beichte bei den Olympischen Winterspielen hat der norwegische Biathlet Sturla Holm Laegreid einige Kilos abgenommen. „Es war schwierig zu essen und zu schlafen, deshalb bin ich dünner geworden, als ich eigentlich sein sollte“, sagte Laegreid dem norwegischen Sender NRK knapp zwei Wochen nach den olympischen Biathlon-Wettbewerben in Antholz.

Laegreid hofft auf gutes Essen in Kontiolahti

Es sei nach den Winterspielen schön gewesen, zu Hause zu sein und sich wieder aufzupäppeln. Vor den Wettkämpfen am kommenden Wochenende im finnischen Kontiolahti setzt der 29-Jährige nun auch auf eine gute Küche, um die „paar Kilos weniger“ wieder auszugleichen. „Ich hoffe, dass wir hier viel gutes Essen bekommen, damit ich ordentlich essen und wieder zu Kräften kommen kann“, sagte Laegreid.

Der siebenmalige Weltmeister hatte nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Einzel-Wettbewerb in einem TV-Interview unter Tränen erklärt, dass er seine Freundin betrogen habe und sprach von seinem „größten Fehler“. Durch das Interview wollte er seine Freundin zurückgewinnen, was aber nicht klappte.

Fünf Medaillen trotz Liebeskummer: „Überraschend gut gelaufen“

Nicht unter dem Liebeskummer litt der sportliche Erfolg des 29-Jährigen: Laegreid sammelte in Antholz insgesamt fünf Medaillen, er holte dreimal Silber und zweimal Bronze. „Es ist überraschend gut gelaufen“, sagte Laegreid. „Das zeigt nur, dass nicht alles perfekt sein muss - man muss einfach präsent sein.“ Man müsse dann sein Bestes geben, wenn es darauf ankommt. „Dafür braucht man keine perfekte Vorbereitung, keine perfekte Ernährung und keinen perfekten Schlaf. Entscheidend ist, was man im Moment selbst leistet.“