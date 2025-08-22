Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Der Heimbonus half dem TSV Eintracht Lützen am Freitag nicht, als er sich vor 19 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den SV Großgräfendorf verabschieden musste.

Lützen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Patrick Halle. Der Trainer von Lützen musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Großgräfendorf beobachten.

Die Lützener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur acht Minuten nach Spielbeginn von Kevin Nadolny ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Lauchstädtern eine unerwartete Führung (8.). Das zweite Tor konnten die Lauchstädter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Finn-Luca Wolf den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

TSV Eintracht Lützen liegt 0:2 zurück – 47. Minute

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Wolf, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (68.).

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – SV Großgräfendorf

TSV Eintracht Lützen: Bui – Staude, Weiß, K. Nadolny, F. M. Nadolny, Burau (46. Tober), Putzer, Neidhold, Hristov, Lehmann, Laufer

SV Großgräfendorf: Deubel – Weniger, Meyer, Henze, Goldschmidt (60. Marggraf), Werner, Nehrkorn (46. Tietze), Ernst, Geier, Wolf (70. Lautenschläger), Hofmann (46. Bunzel)

Tore: 0:1 Kevin Nadolny (8.), 0:2 Finn-Luca Wolf (47.), 0:3 Finn-Luca Wolf (68.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 19