Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 37 Zuschauern gegen den TSV Eintracht Lützen mit einem souveränen 7:0 (5:0) durch.

Schkopau/MTU. Die Schkopauer haben am Sonntag dem Rivalen aus Lützen überlegene sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss Karl Niclas Trisch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Oskar Voigt (14.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für SG Döllnitz – Minute 14

Der Siegeszug der Schkopauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Robert Fiedler im gegnerischen Tor. Voigt traf in Minute 24, Trisch zweimal in Minute 31 und 45 und Mauder in Minute 77. Spielstand 6:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Mauder, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – TSV Eintracht Lützen

SG Döllnitz: Petzold – Seifert, Voigt, Harmatha (46. Mehlhose), Schumacher (46. Mauder), Eckert, Querfeld, Bültermann, Trisch

TSV Eintracht Lützen: Bui – Staude, Hristov (78. Burau), Lehmann, Meyer (24. Neidhold), Nadolny, Putzer (66. Pretzsch), Nadolny (66. Laufer), Weiß

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (4.), 2:0 Oskar Voigt (14.), 3:0 Oskar Voigt (24.), 4:0 Karl Niclas Trisch (31.), 5:0 Karl Niclas Trisch (45.), 6:0 Anton Mauder (77.), 7:0 Anton Mauder (88.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Zuschauer: 37