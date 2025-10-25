Der Kreveser SV unter Leitung von Trainer Robert Engelfried feierte einen deutlichen Erfolg über den SSV 80 Gardelegen II mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Krevese/MTU. Die 61 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kreveser besiegten die Gäste aus Gardelegen mit 4:0 (2:0) deutlich.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Christian Rosenkranz für Krevese traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Robert Engelfried den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Kreveser SV baut Vorsprung auf 2:0 aus – 28. Minute

Der Siegeszug der Kreveser brach nicht ab. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II kassierte dreimal Gelb. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Rosenkranz, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (87.). Die Kreveser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – C. Rosenkranz, Thomsen, Pieper, Nitzsche (66. Präbke), Engelfried (66. Riemann), Kiebach, R. P. Rosenkranz, Zimmermann, Döring, Rathke (76. Thiede)

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Lenz (84. Majewski), Werner (90. Roitsch), Wulfänger, Goudou, Peters, Liebelt (67. Reiner), Kurpiers, Giesecke, Berezovskyi, Osmers (46. Lübke)

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61