Dem Möringer Sportverein gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV 51 Langenapel mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 48 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Möringen geboten. Die Möringerer waren den Gästen aus Langenapel mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

David Berr (Möringer Sportverein e.V.) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Christopher Schilling (32.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Möringer Sportverein baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 32

29 Minuten nach der Pause konnte Schilling (Möringer) den Ball erneut über die Linie bringen (74.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der Möringer Sportverein hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel

Möringer Sportverein: Bauer – Kumpe, Bünnig (84. Drawehn), Dzierma (66. Köppe), Hutsu, L. Eggert, A. Eggert, Berr (84. Kuschmider), Schilling (75. Prüfer), Mayer, Siegert

SV 51 Langenapel: Peters – Bromann, Kamga Kamno (78. Schwerin), Afanasew, Beneke, Atah (46. Pokorny), Meyer, Schulz (73. Siemann), Neuling, Stolz, Roloff

Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48