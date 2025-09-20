Kantersieg für die SG Döllnitz: Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 13:3 (9:1).

Schkopau/MTU. Die SG Döllnitz und die SG Langendorf/Zorbau (Flex) haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 13:3 (9:1).

Karl Niclas Trisch (SG Döllnitz e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Schkopauer legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Trisch der Torschütze (7.).

Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jil Rößler traf in Spielminute 21. Brenzlich wurde die Situation für die Schkopauer zunächst nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 3:1 aus. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Dann gelang es den Weißenfelsern, die Dominanz der Döllnitzer nochmal herauszufordern. Leon Pascal Kanietzka traf in der 59. Minute. Trisch traf in der 63. Minute noch einmal. Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Frank Alexander Konietzka schoss und traf in Spielminute 73. Anton Mauder traf in Spielminute 83, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Bereits vier Spielminuten darauf konnte Bültermann (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die SG Döllnitz sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Harmatha, Querfeld, Voigt (45. Schumacher), Mehlhose (57. Eska), Eckert, Lizon, Ofiara (45. Mauder), Trisch, Bültermann, Seifert

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Rößler, (45. Pydde), Heil, Ostermann (30. Petersen), Vorwerk, Linke, Konietzka, Kanietzka, Gontscharow, Panser

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30