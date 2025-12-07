Eine deutliche Schlappe erlitt der TSV Eintracht Lützen an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 1:5 (1:2).

Lützen/MTU. Die Partie zwischen dem TSV Eintracht Lützen und der TSG Wörmlitz-Böllberg hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Wörmlitz-Böllberg auf und entschieden das Match am Ende mit 1:5 (1:2) für sich.

Es waren schon 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Malte Laufer für Lützen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Faruk Ilyas Ölmez den Ball ins Netz (30.).

TSV Eintracht Lützen und TSG Wörmlitz-Böllberg – 1:1 in Minute 30

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Wörmlitz-Böllbergs Allasan Diouf Moussa Diop konnte seinem Team in Minute 38 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Lützen. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (51.) und Spieler Nummer 20 (73.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Emir Redzhebov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (85.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. In Spielminute 92 handelte sich die TSG Wörmlitz-Böllberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – TSG Wörmlitz-Böllberg

TSV Eintracht Lützen: Bui – Weiß, Pretzsch, F. M. Nadolny, Meyer, Laufer, Staude, K. Nadolny, Tober, Hristov, Neidhold

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Ouedraogo, Moussa Diop, Haase (46. Gorgas), Löbel, Schulze, Ölmez, Abo Zamr, Redzhebov, Schulze

Tore: 1:0 Malte Laufer (27.), 1:1 Faruk Ilyas Ölmez (30.), 1:2 Allasan Diouf Moussa Diop (38.), 1:3 Faruk Ilyas Ölmez (51.), 1:4 Faruk Ilyas Ölmez (73.), 1:5 Emir Redzhebov (85.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 20