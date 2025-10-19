Dem Sportring Mücheln (Flex) glückte es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, die TSG Wörmlitz-Böllberg mit 7:4 (3:1) zu besiegen. 35 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 7:4 (3:1).

Lennert Damian Büttner (Sportring Mücheln e.V. (Flex)) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Müchelner legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Anthony Ehret der Torschütze.

42. Minute: Sportring Mücheln (Flex) mit 2:0 Vorsprung

Dann konnte Mücheln noch einen Erfolg einsacken. Lennert Damian Büttner schoss und traf in der 43. Spielminute ein weiteres Mal. Dann kamen die zurückliegenden Hallenser schließlich auch mal zum Zug: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Brenzlich wurde es für die Müchelner nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Taylor Kitze schoss und traf in der 70. Minute. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Ben Louis Schulze versenkte den Ball in der 75. Spielminute zum dritten Mal, gefolgt von Ölmez (77.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Müchelner konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Ehret traf in Spielminute 84, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Niklas Richter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Müchelner aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Reinboth, Büttner, Richter, Jaskula, Kitze, Heine, Senderak, Ehret, Schiek, Marggraf (60. Bruckauf)

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Hajrizaj, Ouedraogo, Reso, Redzhebov, Moussa Diop, Ölmez (88. Haase), Funke, Löbel, Schulze

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35