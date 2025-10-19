Kein Punktgewinn für SV 1890 Westerhausen: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 2:3 (0:1) einen Misserfolg gegen den Haldensleber SC hinnehmen.

Thale/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV 1890 Westerhausen und der Haldensleber SC am Sonntag 2:3 (0:1) getrennt.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Westerhausener Gastgeber bereit: 19 Minuten nach Anpfiff lenkte Hannes Lehmann den Ball ins eigene Tor und brachte den Haldenslebern unerwartet die Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Haldensleber noch einen drauf: In Minute 66 wurde das zweite Tor durch Lenny Joshua Boege erzielt.

SV 1890 Westerhausen liegt 0:2 zurück – 66. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Joao Victor Gomes Paranagua/Westerhausen (72.), gefolgt von Marius Wille (Haldensleber SC) in Minute 79. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Justin Masur (Westerhausen) den Ball über die Linie bringen (88.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Westerhausener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – Haldensleber SC

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Brahmann (46. Kale), H. Lehmann (82. Assis Da Silva Parreira), Demirovic (46. Gönülcan), Masaka, Gomes Paranagua, Masur, Dantas Caldas, Miranda Conceicao, Ribeiro De Oliveira, M. Lehmann

Haldensleber SC: Switala – Boege, Krüger (53. Ebel), Hüttl, Hartmann, Hebekerl (40. Sengewald), Schunaew, Grabenberg (71. Wille), Bögelsack (46. Al Samour), Thieke (82. Hevekerl), Mäde

Tore: 0:1 Hannes Lehmann (19.), 0:2 Lenny Joshua Boege (66.), 1:2 Joao Victor Gomes Paranagua (72.), 1:3 Marius Wille (79.), 2:3 Justin Masur (88.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Alrik Luther, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 145