Der Rossauer SV errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen den TSV Brettin/Roßdorf I.

Rossau/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der Rossauer SV und der TSV Brettin/Roßdorf I am Sonntag 3:2 (2:2) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Gianni Schmahl das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Moritz Noack den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (29.).

Tor Nummer drei schoss Tim Ole Nowack für Rossau (32.). Es blieb spannend. Jeremy Feuerherdt (Brettin/Roßdorf) traf in Minute 37. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Stefan Wallmann den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Rossau sicherte (75.). Die Rossauer sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – TSV Brettin/Roßdorf I

Rossauer SV: Benecke – Baik, Brünicke, Wallmann, Rieger, Ziems, Nowack, Wilhelm (87. Schmitz), Elling, Hannemann (46. Grimm), Noack (90. Kalkofen)

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Schmahl, Lindemann, Lindemann (61. Zander), Kniesche, Papke (76. Rähse), Feuerherdt (70. Matthäus), Tepper, Müller, Feuerherdt, Dauter (79. Gronwald)

Tore: 0:1 Gianni Schmahl (25.), 1:1 Moritz Noack (29.), 2:1 Tim Ole Nowack (32.), 2:2 Jeremy Feuerherdt (37.), 3:2 Stefan Wallmann (75.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marc Jensen, Marko Roßnick; Zuschauer: 178