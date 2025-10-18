Der Burger BC 08 I unter Leitung von Coach Tim Kolzenburg feierte einen überlegenen Erfolg über den Kreveser SV mit einem 5:1 (5:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Burg/MTU. Die Burger haben am Samstag dem Rivalen aus Krevese ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (5:0) gingen sie vom Platz.

Pascal Thiede (Burger BC 08 I) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Burger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Denis Neumann der Torschütze (22.).

Burger BC 08 I in Minute 22 2:0 in Führung

Die Burger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. David Bartel schoss und traf in Spielminute 23, gefolgt von Eddie Siebert (33.). Zu all dem Jammer lenkte der Kreveser den Ball in der 45. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Ben Döring den Ball über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Krevese erlangte (48.). In Spielminute 67 handelte sich der Burger BC 08 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – Kreveser SV

Burger BC 08 I: Klötzer – Thiede (74. Kersten), Jürgen, Grisgraber, Parpart (74. Teege), Saage (66. Wegner), Bartel (66. Rusche), Gramelsberger (46. Wehrmann), Neumann, Siebert, Engel

Kreveser SV: Bergmann – Engelfried, Nitzsche, Pieper (57. Präbke), Thomsen, Zimmermann, Riemann (46. Bittner), Rathke, Rosenkranz, Döring, Rosenkranz

Tore: 1:0 Pascal Thiede (14.), 2:0 Denis Neumann (22.), 3:0 David Bartel (23.), 4:0 Eddie Siebert (33.), 5:0 Christian Rosenkranz (45.), 5:1 Ben Döring (48.); Zuschauer: 158