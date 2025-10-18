Für die SG Union Sandersdorf endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (0:1).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Philipp Heller für Halberstadt traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (39.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sandersdorfer revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Louis Walter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In der 80. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Emilio Stobbe, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Halberstädter Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+2). Die Sandersdorfer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Nakano, Choschnau, Farkas (72. Sauer), Walter (87. Koto'o Djouokou), Scheibe (72. Brunner), Stashenko (46. Wonneberger), Schnabel, Mehnert, Sponholz, Hamella

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Rust, Kohn, Ertmer (73. Huber), Heller, Hujdurovic (81. Zeidler), Hackethal, Grzega, Boateng (58. Klaschka), Heinrich, Stobbe

Tore: 0:1 Philipp Heller (5.), 1:1 Louis Walter (52.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+2); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Lars Albert, Louis Kehl; Zuschauer: 89