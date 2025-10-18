Eine Niederlage für den SV 1922 Pouch-Rösa besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:3 (2:3).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen bereit: Nach 24 Minuten im Spiel lenkte Kai Strobel den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Muldestauseern unerwartet die Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Ronaldinho Francisco Robalo (27.) erzielt wurde.

SV 1922 Pouch-Rösa führt in Minute 27 mit 2:0

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. fünf Minuten später legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Pötzsch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (40.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Robalo (87. Wittig), Richter (76. Camara), Ersed, Wittek (61. Hänisch), Shaba (61. Schubert), Hulovych, Quilitzsch, Kunyk, Rocktäschel, Synovyd

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Csehil (71. König), Riediger, Chebbah (84. Csehil), Strobel, Schneidewind, Pabstmann (76. Kirchhoff), Pötzsch, Nelles (81. Cil), Jentzsch (88. Tran Nguyen Gia), Eberhard

Tore: 1:0 Kai Strobel (24.), 2:0 Ronaldinho Francisco Robalo (27.), 2:1 Stephan Eberhard (30.), 2:2 Christopher Pötzsch (35.), 2:3 Christopher Pötzsch (40.); Zuschauer: 55