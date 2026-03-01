Kantersieg für den 1. FC Zeitz: Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg einfahren. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 14:1 (5:1).

Zeitz/MTU. Die Zeitzer haben am Sonntag dem Gegner aus Wörmlitz-Böllberg souveräne vierzehn Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 14:1 (5:1) gingen sie vom Platz.

Julius Christopher Rolke (1. FC Zeitz) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zeitzer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Philip Mike Rieger der Torschütze (19.).

Minute 19: 1. FC Zeitz mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Artion Hajrizaj musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es lief nicht gut für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Match war jedoch verloren. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Medovkin, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 14:1 auszubauen (84.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe (61. Nerea), Rolke (53. Abdullahi Hassan), Reiche (53. Medovkin), Rieger, Müller, Michel (21. Schubert), Thäle, Schröter, Rothe, Felgenträger

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Abo Zamr, Funke, Haase, Schulze, Ouedraogo, Ölmez, Redzhebov

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30