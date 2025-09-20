Der 1. FC Zeitz errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 5:4 (2:4)-Heimsieg gegen den SV Großgräfendorf.

Zeitz/MTU. Der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 5:4 (2:4).

Nach lediglich 15 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Moritz Hofmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Lauchstädter konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Lennie Kämpfe der Torschütze (19.).

19. Minute 1. FC Zeitz und SV Großgräfendorf im Gleichstand – 1:1

1:1. Die Lauchstädter schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Jonas Henze traf in Spielminute 26, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Es wollte den Großgräfendorfern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Julius Christopher Rolke versenkte den Ball in Minute 38, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Ali Abdullahi Hassan, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Zeitzer Mannschaft den Sieg zu verschaffen (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zeitzer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Felgenträger, Kämpfe, Müller, Brausch (24. Eckardt), Thäle (30. Flesch), Rothe, Rieger, Rolke, Medovkin, Schröter (47. Abdullahi Hassan)

SV Großgräfendorf: Deubel – Geier, Ernst, Weniger, Werner, Meyer (30. Goldschmidt), Bunzel (84. Lautenschläger), Uhlmann (57. Wolf), Hofmann, Henze, Tietze

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35