Zerbst/anhalt/MTU. Der TSV Rot-Weiß Zerbst und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Louis Rauschenbach das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Zerbster konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Luca Seelig der Torschütze (44.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Joel Kietz/Bitterfeld-Wolfen (48 und 78.). Spielstand 3:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem TSV Rot-Weiß Zerbst noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Vincent Geilich den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (90.+5). Den Vorsprung der Gegner konnten die Zerbster aber nicht mehr einholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TSV Rot-Weiß Zerbst wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz sechs.

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Geilich, Nehring, Schmitz, Friedrich, Hahn, Rauschenbach, Hänsel, Becker, Pötzschke, Hanuszkiewicz

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Giss, Kietz, Seelig, Kaziur, Konicki, Schröter, Seidel, Hartung, Marku, Kozlowski

Tore: 1:0 Louis Rauschenbach (31.), 1:1 Luca Seelig (44.), 1:2 Joel Kietz (48.), 1:3 Joel Kietz (78.), 2:3 Vincent Geilich (90.+5); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75