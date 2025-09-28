Die SG Blau-Weiß Neuenhofe sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I einen 3:2 (1:0)-Erfolg gegen die Germania Olvenstedt.

Neuenhofe/MTU. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe und die Germania Olvenstedt haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Yesse Grabe vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Yanik Quaschny das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (41.). Die Neuenhofer legten nach. Wieder war Quaschny der Torschütze (47.).

Minute 47: SG Blau-Weiß Neuenhofe in Führung dank zwei Treffern von Yanik Quaschny – 2:0

Und auch Tor Nummer drei konnte der Olvenstedt-Torwart nicht verhindern (50.). Der Vorsprung des SG Blau-Weiß Neuenhofe schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robin Wirdel kämpfte weiter und in Minute 70 gelang Erik Eckardt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die Germania Olvenstedt e.V. steckte einmal Gelb ein.

Bereits fünf Spielminuten darauf konnte Dennis Kapsch (Olvenstedt) den Ball über die Linie bringen (75.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Neuenhofe beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – Germania Olvenstedt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Quaschny, Aleithe, Riecke, Stärke, Chelvier, Troppenz, Natho, Neumann, L. Tamm, Anders

Germania Olvenstedt: Schade – Kapsch, Schäfer, Zahiti, Bühring, Hoyer, Farhangnia, Shen, Kohl, Golde, Eckardt

Tore: 1:0 Yanik Quaschny (41.), 2:0 Yanik Quaschny (47.), 3:0 John-Jerome Natho (50.), 3:1 Erik Eckardt (70.), 3:2 Dennis Kapsch (75.); Schiedsrichter: Burkhardt Pastwa (Wolmirstedt); Zuschauer: 32