Ilsenburg (Harz)/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (3:2).

In Minute 22 schoss Kevin Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Halberstädter konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Fabian Christian Schmidt der Torschütze (28.).

1:1. Die Halberstädter schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Philipp Schneider schoss und traf in Minute 29. Die Ilsenburger blieben ihnen auf den Fersen. Marc Leon Munzke schoss und traf in Spielminute 35, gefolgt von Nick Schmidt (45.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Lenny Henning schoss und traf in der 64. Minute, gefolgt von Jannis Jürgen Natow (73.). Spielstand 4:3 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Sargstedt / Germania HBS II steckte einmal Gelb ein. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Thomas Munzke.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Phil Heinrich Festerling, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Ilsenburger zu erreichen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Ilsenburger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Festerling, R. F. Abel (81. Ahrends), Busch (90. Otto), L. Abel, Munzke, N. Schmidt (68. Parete), Schipp, Hartmann, F. C. Schmidt, Knochen

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Herbst (60. Hartmann), Henning, Camara, Gebauer, Schneider, Hotopp (67. Roßmann), Richter, Schindler (46. Albrecht), Bönicke, Natow

Tore: 0:1 Kevin Herbst (22.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (28.), 1:2 Philipp Schneider (29.), 2:2 Marc Leon Munzke (35.), 3:2 Nick Schmidt (45.), 3:3 Lenny Henning (64.), 3:4 Jannis Jürgen Natow (73.), 4:4 Phil Heinrich Festerling (90.+5); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 50