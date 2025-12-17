Einen 3:2 (1:2)-Heimerfolg gegen die SG 1948 Reppichau heimste der TSV Rot-Weiß Zerbst am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Gleich nach Anpfiff schoss Leander Nehring das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Zerbster konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Pepe Böhme der Torschütze (24.).

Tor Nummer drei schoss Tim Wollmerstädt für Reppichau (26.). Die Partie blieb spannend. Vincent Geilich traf für Zerbst (66). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Toni Luis Albrecht (Zerbst) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zerbster Elf erzielen (68.). In Spielminute 83 handelte sich die SG 1948 Reppichau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – SG 1948 Reppichau

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Geilich, Nehring, Hahn, Schmitz (24. Abdulrahman), Hanuszkiewicz (39. Henning), Friedrich (31. Becker), Pötzschke, Hänsel (39. Albrecht)

SG 1948 Reppichau: Storm – Bachmann, De Wispelaere, Böhme, Pelz, Gassner, Stock, Ehrenberg, Wollmerstädt

Tore: 1:0 Leander Nehring (10.), 1:1 Pepe Böhme (24.), 1:2 Tim Wollmerstädt (26.), 2:2 Vincent Geilich (66.), 3:2 Toni Luis Albrecht (68.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 150