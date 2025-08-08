Dem SV Blau-Rot Pratau U19 glückte es am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, die NSG Wa-Mi-Dessau 97 mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 66 Zuschauer waren live dabei.

Wittenberg/MTU. Pratau – Dessau: Nachdem der SV Blau-Rot Pratau U19 an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Jeremy Gabe Noth für Dessau traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte einmal Gelb ein (39.). Die Dessauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Spieler Nummer 13 der Torschütze (57.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Rot Pratau U19 gegen NSG Wa-Mi-Dessau 97 – Minute 57

Unentschieden. Prataus Theo Geißler konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 15

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Geißler (Pratau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. Die Wittenberger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Wa-Mi-Dessau 97

SV Blau-Rot Pratau U19: – Bullert (25. Kobsa), Kühnl, Al Falougi, Geißler, Richter, Viola, Carius, Bilke (31. Alnazzal), Kruse, Röthing (46. Pötzsch)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Wolter, Lautenschläger, Bahn, Tanz, Rettig (62. Rintelmann), Benedix, Lauenroth, Zuchowski, Noth (36. Wünsche), Wille

Tore: 0:1 Jeremy Gabe Noth (7.), 1:1 (57.), 2:1 Theo Geißler (84.), 3:1 Theo Geißler (90.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Zuschauer: 66