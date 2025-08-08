Einen 3:2 (2:1)-Heimerfolg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97 fuhr die JSG Lutherkicker am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Wittenberg/MTU. Am Freitag haben sich die JSG Lutherkicker und die NSG Wa-Mi-Dessau 97 ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Collin Wassermann (Niedergörsdorf) eine Gelbe Karte an die JSGer (15.). Sajjad Gholami (JSG Lutherkicker) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Jeremy Gabe Noth (32.).

32. Minute JSG Lutherkicker und NSG Wa-Mi-Dessau 97 im Gleichstand – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 kassierte jetzt einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Gholami für JSG (41.). Es blieb spannend. John Lauenroth traf für Dessau (65). Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Caleb Marcellus Dorn den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus JSG sicherte (68.). In Spielminute 77 handelte sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Lutherkicker rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Wa-Mi-Dessau 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Müller (46. Sprenger), Zager (75. Hassani), Gholami, Kießling, Dorn, Mateus, Rath, Wagner, Sommer, Schmidt (67. Jentzsch)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Bahn (46. Wünsche), Zuchowski, Tanz, Wille (76. Kirsch), Wolter, Lauenroth, Noth, Rintelmann, Pfeiffer (46. Matthey), Rettig

Tore: 1:0 Sajjad Gholami (30.), 1:1 Jeremy Gabe Noth (32.), 2:1 Sajjad Gholami (41.), 2:2 John Lauenroth (65.), 3:2 Caleb Marcellus Dorn (68.); Schiedsrichter: Collin Wassermann (Niedergörsdorf); Zuschauer: 20