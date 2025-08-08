Dem TSV Rot-Weiß Zerbst glückte es am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, die NSG Wa-Mi-Dessau 97 mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 106 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zerbst/anhalt/MTU. Die 106 Besucher des Fr.-L.-Jahn Stadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zerbster besiegten das Team aus Dessau mit 3:1 (2:0) souverän.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Toni Luis Albrecht für Zerbst traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Louis Schöne (21.) erzielt wurde.

Minute 21: TSV Rot-Weiß Zerbst baut Führung auf 2:0 aus

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste dreimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Zerbster brach nicht ab. Minute 79: Zerbst traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Felix Hanuszkiewicz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 18

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Lukas Wünsche, den Ball ins Netz zu befördern und den Dessauern noch ein Tor zu verschaffen (87.). Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Wa-Mi-Dessau 97

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Geilich, Schöne, Schmitz, Becker, Hahn (26. Kanitz), Friedrich (63. Syring), Abdulrahman (73. Willno), Albrecht (16. Hanuszkiewicz), Teucherdt, Krüger

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Lauenroth, Wille, Thiele (80. Rintelmann), Lautenschläger (59. Kirsch), Andersch (59. Wünsche), Bahn, Pfeiffer, Bauermeister (59. Matthey), Wolter, Simon

Tore: 1:0 Toni Luis Albrecht (7.), 2:0 Louis Schöne (21.), 3:0 Felix Hanuszkiewicz (79.), 3:1 Lukas Wünsche (87.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 106