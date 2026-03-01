Der Nachwuchs FC Landsberg sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Landsberg und Bitterfeld-Wolfen am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Landsberg.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Markus Giss für Bitterfeld-Wolfen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte jetzt einmal Gelb ein (41.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Anthony Weygant (45.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Minute 45 Nachwuchs FC Landsberg auf Augenhöhe mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Weygant (Landsberg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Landsberger Mannschaft erzielen (81.). Die Landsberger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Schneider, Scheller (21. Weygant), Hirschel, Lorenz, Hellie (28. Gebhardt), Perll, Ludwig, Ketzel (79. Schmidt)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kozlowski, Hartung, Seidel (46. Schlömer), Giss, Schröter (79. Marku), Kaziur, Seelig, Konicki

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32