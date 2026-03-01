Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Dessauer SV 97 heimste die JSG Lutherkicker am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Wittenberg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 am Sonntag 2:1 (1:0) getrennt.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Caleb Marcellus Dorn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Spieler Nummer 3 den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

Minute 54 JSG Lutherkicker und Dessauer SV 97 im Gleichstand – 1:1

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die JSG Lutherkicker musste einmal Gelb hinnehmen.

Am Ende der Partie sollte es der JSG Lutherkicker noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Zager den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus JSG sicherte (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Mrasek, Trenkhorst (46. Schneegaß), Henze (44. Jenzsch), Dorn, Zwarg, Grabo, Mateus, Jentzsch, Zager, Kautzsch

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15