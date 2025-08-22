Kein Punktgewinn für NSG Waldersee/Mildensee: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die NSG Gräfenhainichen hinnehmen.

Dessau-Roßlau/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der NSG Waldersee/Mildensee und NSG Gräfenhainichen. 26 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Waldersee Pl.2.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Gräfenhainichen. Eine Minute vor Schluss brachte Tim Schindler die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Die NSG Waldersee/Mildensee rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – NSG Gräfenhainichen

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Presche, Kern (59. Schmidt), Appelt, Rudolph (39. Rücker), Richter (88. Rettig), Klausner, Meiling, Rintelmann, Wünsche, Noth

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Schindler, Plonski, Jaschinski (84. Schmidt), Hannusch (33. Effenberger), Brückner, Marquardt (46. Thomae), Gebele, Brückner (38. Störer), Vetter (46. Berger), Stockmann

Tore: 0:1 Tim Schindler (89.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Zuschauer: 26