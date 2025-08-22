Ergebnis 1. Spieltag Knappe Niederlage: NSG Waldersee/Mildensee verliert 0:1 gegen NSG Gräfenhainichen
Kein Punktgewinn für NSG Waldersee/Mildensee: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die NSG Gräfenhainichen hinnehmen.
Dessau-Roßlau/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der NSG Waldersee/Mildensee und NSG Gräfenhainichen. 26 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Waldersee Pl.2.
Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Gräfenhainichen. Eine Minute vor Schluss brachte Tim Schindler die Gäste in Führung (89.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr
- Austragungsort: Dessau-Roßlau
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III
- Spieltag: 1
Die NSG Waldersee/Mildensee rutschte auf Platz zehn.
Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – NSG Gräfenhainichen
NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Presche, Kern (59. Schmidt), Appelt, Rudolph (39. Rücker), Richter (88. Rettig), Klausner, Meiling, Rintelmann, Wünsche, Noth
NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Schindler, Plonski, Jaschinski (84. Schmidt), Hannusch (33. Effenberger), Brückner, Marquardt (46. Thomae), Gebele, Brückner (38. Störer), Vetter (46. Berger), Stockmann
Tore: 0:1 Tim Schindler (89.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Zuschauer: 26