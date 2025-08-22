Für die NSG Waldersee/Mildensee endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die NSG Gräfenhainichen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Auf dem Sportplatz Waldersee Pl.2 haben 26 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen der NSG Waldersee/Mildensee und der NSG Gräfenhainichen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Gräfenhainichen. Eine Minute vor Schluss brachte Tim Schindler die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Die NSG Waldersee/Mildensee rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – NSG Gräfenhainichen

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Noth, Klausner, Rudolph (39. Rücker), Kern (59. Schmidt), Appelt, Presche, Rintelmann, Meiling, Richter (88. Rettig), Wünsche

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Gebele, Brückner, Plonski, Stockmann, Hannusch (33. Effenberger), Brückner (38. Störer), Vetter (46. Berger), Marquardt (46. Thomae), Jaschinski (84. Schmidt), Schindler

Tore: 0:1 Tim Schindler (89.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Zuschauer: 26