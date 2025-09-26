Kein Punktgewinn für NSG Waldersee/Mildensee: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den Nachwuchs FC Landsberg einstecken.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die NSG Waldersee/Mildensee und der Nachwuchs FC Landsberg am Freitag 1:2 (0:1) getrennt.

Yannis Noah Scheller (Nachwuchs FC Landsberg) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Elias Kern den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

NSG Waldersee/Mildensee Kopf an Kopf mit Nachwuchs FC Landsberg – 1:1 in Minute 61

Nur kurz darauf gelang es Max Hellie, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Landsberger zu entscheiden (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die NSG Waldersee/Mildensee wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nachwuchs FC Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Dessauer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – Nachwuchs FC Landsberg

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Wille, Meiling (59. Schmidt), Wünsche, Kern, Kuster (59. Rettig), Noth, Rudolph (46. Appelt), Rücker (46. Rintelmann), Klausner (46. Richter), Presche

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Schneider, Perll, Weygant, Ketzel, Scheller, Gebhardt (55. Lorbeer), Ludwig, Koch (78. Schmidt), Gauck (12. Hellie), Lorenz

Tore: 0:1 Yannis Noah Scheller (26.), 1:1 Elias Kern (61.), 1:2 Max Hellie (66.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 80