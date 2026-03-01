Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Dessauer SV 97 heimste die JSG Lutherkicker am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Wittenberg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 am Sonntag 2:1 (1:0) getrennt.

Caleb Marcellus Dorn (JSG Lutherkicker) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die JSGer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Spieler Nummer 3 der Torschütze (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

JSG Lutherkicker und Dessauer SV 97 – 1:1 in Minute 54

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Die JSG Lutherkicker musste einmal Gelb hinnehmen.

Am Ende des Duells sollte es der JSG Lutherkicker noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Zager den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus JSG sicherte (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Henze (44. Jenzsch), Kautzsch, Mateus, Mrasek, Grabo, Dorn, Zwarg, Zager, Trenkhorst (46. Schneegaß), Jentzsch

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15