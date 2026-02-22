Signifikant unterlegen zeigte sich der Dessauer SV 97 im Spiel gegen die SG 1948 Reppichau letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Christoph Suren hat am Sonntag vor 12 Zuschauern auf dem Sportplatz Kienfichten ganze sechs Treffer einstecken müssen. Die Partie endete 1:6 (0:5).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Julian Stock für Reppichau traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Reppichauer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Stock der Torschütze (20.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Bereits eine Minute später konnte Wollmerstädt (Reppichau) den Ball erneut über die Linie bringen (72.). Mit 6:1 gingen die Reppichauer als Sieger vom Platz. Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Wollmerstädt (78. Künkler), Ehrenberg, Gassner, Storm, Stock (46. Marx), Pelz, Wartemann, Hamann (25. Bachmann)

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12