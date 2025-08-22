Mit einer Niederlage für die NSG Waldersee/Mildensee endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die NSG Gräfenhainichen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen NSG Waldersee/Mildensee und NSG Gräfenhainichen mit einem torarmen 0:1 (0:0). 26 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Waldersee Pl.2 live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Gräfenhainichen. Eine Minute vor Schluss brachte Tim Schindler die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Die NSG Waldersee/Mildensee rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – NSG Gräfenhainichen

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Noth, Richter (88. Rettig), Presche, Kern (59. Schmidt), Rintelmann, Meiling, Wünsche, Klausner, Rudolph (39. Rücker), Appelt

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Stockmann, Gebele, Brückner, Brückner (38. Störer), Schindler, Hannusch (33. Effenberger), Vetter (46. Berger), Plonski, Marquardt (46. Thomae), Jaschinski (84. Schmidt)

Tore: 0:1 Tim Schindler (89.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Zuschauer: 26