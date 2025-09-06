Die NSG Gräfenhainichen erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 50 Fußballfans einen klaren 5:2 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Elias Alexander Brückner (NSG Gräfenhainichen) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Gräfenhainicher konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Sandro Seidel der Torschütze (14.).

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Die Partie blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Hannusch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:2 zu festigen (79.). Die Gräfenhainicher sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Gebele (46. Kluger), Jaschinski (76. Zimmermann), Schindler, E. A. Brückner, Störer (46. Grimm), Stockmann, L. A. Brückner, Plonski, Effenberger (46. Hannusch), Vetter (46. Thomae)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Schröter, Marku, Kozlowski, Giss, Brand, Hartung (41. Toldea), Kietz, Seidel, Loschwitz, Seelig

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50