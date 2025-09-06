Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Mit einem unrühmlichen Endstand von 1:9 (1:3) verließ die SG 1948 Reppichau an diesem Wochenende den Sportplatz 2 Reppichau in Osternienburg. Der TSV Rot-Weiß Zerbst fuhr siegreich nach Hause.

Osternienburg/MTU. Auf dem Sportplatz 2 Reppichau wurden die Fans der SG 1948 Reppichau am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Neun Bälle gingen Keeper Kenny Joel Gastberg durch die Lappen. Das Spiel endete 1:9 (1:3).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Jannes Hänsel für Zerbst traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst steckte einmal Gelb ein (6.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tim Wollmerstädt (7.) erzielt wurde.

SG 1948 Reppichau und TSV Rot-Weiß Zerbst – 1:1 in Minute 7

Sieben mal mussten die Reppichauer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 8:1 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG 1948 Reppichau steckte einmal Gelb ein. Der TSV Rot-Weiß Zerbst hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Gallasch.

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Krüger den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:9 verfestigte (70.). Damit war der Sieg der Zerbster gesichert. Die Reppichauer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – TSV Rot-Weiß Zerbst

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Gassner, Stock, Ehrenberg, Pelz, De Wispelaere (46. Reuter), Storm, Wollmerstädt, Hirschmann, (46. Raeck), Wartemann (53. Müller)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hänsel, Nehring, Schmitz (25. Syring), Hahn, Friedrich, Albrecht, Pötzschke, Hanuszkiewicz, Geilich (40. Becker), Krüger (71. Henning)

Tore: 0:1 Jannes Hänsel (6.), 1:1 Tim Wollmerstädt (7.), 1:2 Jannis Syring (33.), 1:3 Felix Hanuszkiewicz (44.), 1:4 Felix Hanuszkiewicz (45.), 1:5 Toni Luis Albrecht (47.), 1:6 Felix Hanuszkiewicz (50.), 1:7 Edgar Valentin Hahn (54.), 1:8 Luca Elias Krüger (67.), 1:9 Luca Elias Krüger (70.); Schiedsrichter: Michael Frühauf (Köthen); Zuschauer: 39