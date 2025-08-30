Mit einer Niederlage für die SG Letzlingen / Potzehne endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Möringer Sportverein mit 1:2 (0:1).

Gardelegen/MTU. Am Samstag haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der Möringer Sportverein ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1).

Es waren bereits 31 Minuten des Spiels vergangen, als Christopher Bünnig für Möringer traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gardeleger revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Marcel Grabau erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Minute 53 SG Letzlingen / Potzehne und Möringer Sportverein im Gleichstand – 1:1

In Minute 60 fiel das letzte Tor der Partie. 15 Minuten nach Anpfiff gelang es Paul Schönburg, den Ball ins Netz zu befördern (60.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Gardeleger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Möringer Sportverein

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Grabau, M. Schlamann, Bock, Schulze, Engler, Krehl, Mertens, Pape, Wiegmann, Lamprecht (54. F. Schlamann)

Möringer Sportverein: Bauer (70. Wittrien) – Köppe, Rosentreter, Mayer (66. Schilling), Bünnig, Hutsu, Berr (87. Bade), Huch, Täger, Kumpe, Schönburg

Tore: 0:1 Christopher Bünnig (31.), 1:1 Marcel Grabau (53.), 1:2 Paul Schönburg (60.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Leonard Viohl; Zuschauer: 52