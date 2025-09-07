Mahnende Worte verhallen "Sehr behäbig": So bewertet HFC-Trainer Schröder den mühevollen Sieg im Pokal beim SSC Weißenfels
Der Hallesche FC nimmt im Landespokal die erste Hürde, allerdings nur dank einer Leistungssteigerung. Wie Trainer Schröder das Team wachrüttelte.
07.09.2025, 08:00
Weißenfels/MZ - Robert Schröder hatte eigentlich Glück. Für ein mahnendes Beispiel musste der Trainer des Halleschen FC nicht erst in den Archiven suchen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hatte mit dem blamablen 0:2 in der WM-Qualifikation bei der Slowakei die perfekte Vorlage geliefert – nur zwei Tage vor dem Landespokalspiel des HFC beim SSC Weißenfels. „Ich habe das Zitat von Julian Nagelsmann, in dem es um Emotionalität ging, in der Besprechung vor dem Spiel angebracht“, verriet Schröder.