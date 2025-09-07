Der Hallesche FC nimmt im Landespokal die erste Hürde, allerdings nur dank einer Leistungssteigerung. Wie Trainer Schröder das Team wachrüttelte.

"Sehr behäbig": So bewertet HFC-Trainer Schröder den mühevollen Sieg im Pokal beim SSC Weißenfels

Der HFC mühte sich gegen den SSC Weißenfels zunächst. Robert Berger (l.) wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

Weißenfels/MZ - Robert Schröder hatte eigentlich Glück. Für ein mahnendes Beispiel musste der Trainer des Halleschen FC nicht erst in den Archiven suchen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hatte mit dem blamablen 0:2 in der WM-Qualifikation bei der Slowakei die perfekte Vorlage geliefert – nur zwei Tage vor dem Landespokalspiel des HFC beim SSC Weißenfels. „Ich habe das Zitat von Julian Nagelsmann, in dem es um Emotionalität ging, in der Besprechung vor dem Spiel angebracht“, verriet Schröder.