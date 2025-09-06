Der Hallesche FC hat die erste Hürde im Fußball-Landespokal genommen. Gegen den SSC Weißenfels tat sich der Favorit aber lange Zeit sehr schwer.

Weißenfels/MZ/FAB - Der Hallesche FC hat nur mit sehr viel Mühe die erste Hürde im Landespokal genommen. Der Titelverteidiger, derzeit Tabellenführer der Regionalliga, siegte beim Verbandsligisten SSC Weißenfels am Samstag mit 3:0 (0:0).

Die erste Halbzeit des Favoriten war indiskutabel, es fehlte an Tempo, Ideen. Die Amateure aus Weißenfels waren dem 1:0 näher, hatten kurz vor der Halbzeit eine riesige Chance. Yannick Luib traf aus zwei Metern das leere Tor nicht.

Nach dem Seitenwechsel war mehr Zug im HFC-Spiel, prompt traf Serhat Polat in der 53. Minute nach Vorarbeit von Niclas Stierlin und Malek Fakhro. Der Auftritt der Gäste blieb aber weit entfernt von Souveränität. Andriy Zozulya, der an HFC-Keeper Luca Bendel scheiterte, und Stefan Rassmann, der die Latte traf, hatten das 1:1 auf dem Fuß.

Der Ex-Weißenfelser Bocar Baró sorgte dann aber für die Entscheidung. Der Angreifer schlenzte den Ball in der 74. Minute zum 2:0 ins Tor und erhöhte in der 83. Minute nach einem Konter auf 3:0.